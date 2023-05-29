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  4. Suriye ordusu İdlib'e saldırı düzenledi: 3 sivil yaralandı!

Suriye ordusu İdlib'e saldırı düzenledi: 3 sivil yaralandı!

29.05.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye ordusu ve destekçisi terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda 3 sivil yaralandı.

Suriye ordusu İdlib'e saldırı düzenledi: 3 sivil yaralandı!

İdlib'in güneyindeki Serakıb ilçesinde konuşlu Suriye ordusu ve destekçileri, İdlib'in güneyindeki Marat Al-Nasan köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda 3 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı. (AA)

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