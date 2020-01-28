Suriye ordusu İdlib'de ilerliyor

Şam ve Moskova, ateşkese rağmen "teröristlere” karşı mücadelenin süreceğini duyurmuştu.Suriye ordusunun, muhaliflerin son kalesi olan İdlib vilayetinde devam ettiği operasyonda, stratejik öneme sahip Maraat el Numan ilçesinde kontrolü sağladığı bildirildi.

Türkiye sınırına yakın mesafedeki İdlib vilayetinin büyük bir bölümü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütünün kontrolünde bulunuyor. Suriye ordusundan bir komutanın Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre, ordu birlikleri Maraat el Numan'a üç koldan girdi. Bölgede mayın ve patlayıcı maddelerin toplanmaya başladığı bilgisi verilirken HTŞ üyelerinin batıya doğru kaçtıkları belirtildi.

Maraat el Numan, Halep ve Şam kentleri arasında önemli bir bağlantı noktası konumunda. Haber ajansı dpa, görgü tanıklarının kentteki birçok kişinin dün gece saatlerinde bölgeden çıktıklarını anlattıklarını bildirdi. Son 48 saat boyunca bölgeye yönelik aralıksız hava saldırıları düzenlendiği ifade ediliyor.

İdlib vilayetinde, Rusya ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucunda 12 Ocak'ta ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak Şam yönetimi ve müttefiki Rusya, ateşkese rağmen "teröristlere" karşı operasyonların süreceğini duyurmuştu.