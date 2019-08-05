Suriye Ordusu İdlib’de Operasyonları Yeniden Başlattı

Operasyonun başladığı Nisan ayından bu yana Birleşmiş Milletler’e göre İdlib’de en az 400 kişi hayatını kaybetti, en az 440 bin kişi de göç etmek zorunda kaldı.

Suriye’de Esat rejiminin koşullu ateşkesi duyurduğu Perşembe gününden bu yana bölgede hava saldırısı düzenlenmediği ancak ordu ve muhalif gruplar arasında karadan çatışmaların devam ettiği belirtiliyor.

Suriye ordusundan Pazartesi günü yapılan açıklamada “Ateşkes anlaşması koşulluydu. Ancak koşullar yerine getirilmedi. Terör örgütlerine yönelik askeri operasyonları yeniden başlatıyoruz” denildi.

Türkiye’nin desteklediği muhalif grupların da faaliyet gösterdiği idlib’deki hakim güç eski adıyla Nusra Cephesi olarak bilinen Hayat Tahrir El Şam.

Moskova ile varılan anlaşma kapsamında Ankara’nın İdlib bölgesinde askeri bulunuyor. Bugüne kadar üzerinde uzlaşı sağlanan bir dizi ateşkes anlaşması şimdiye kadar bölgedeki çatışmaları durdurabilmiş değil. Rusya ve Türkiye’nin de Astana görüşmeleri üzerinden çabaları sekiz yıldır devam eden iç savaşa bir çözüm getiremedi.

Esat rejimi ise 3 ay önce İdlib’de Rusya’nın desteğiyle başlattığı operasyonda önemli ilerleme sağlayabilmiş değil. Çatışmalarda her iki tarafın da ağır kayıp verdiği belirtiliyor.

