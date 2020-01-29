Suriye Ordusu İdlib’de Stratejik Kasabayı Ele Geçirdi

Suriye’de rejim güçleri Rusya destekli bir operasyonla ülkenin kuzeybatısındaki stratejik kasaba Maaret el Numan’ı ele geçirdi. Reuters haber ajansına göre gelişmeyi hem Suriye ordusu hem de muhalifler doğruladı.

2012’den bu yana muhaliflerin elinde olan İdlib vilayetindeki Maaret el Numan, Şam ve Halep’i birbirine bağlayan otoyolda yeralan stratejik bir kasaba. Son haftalarda Esat güçleri tarafından yapılan yoğun bombardıman nedeniyle kasaba terk edilmiş durumda.

Rusya’nın desteklediği Suriye rejim güçleri ülkede muahliflerin kontrolundaki toprakları son dönemde büyük ölçüde yeniden ele geçirdi. Bu da dokuz yıldır devam eden iç savaşta dengelerin Esat lehine değişmesine neden oldu.

Suriye’deki savaşta 400 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve Suriye nüfusu yarıya indi. 5 milyondan fazla Suriyeli mülteci olarak komşu ülkelerde yaşıyor.

Suriye rejiminin geri alamadığı tek bölge Türkiye sınırında El Kaideli militanların yoğunlukta olduğu muhaliflerin elindeki İdlib. Vilayet çoğu çatışmalardan kaçan Suriyeliler olmak üzere 3 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.