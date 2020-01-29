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Suriye Ordusu İdlib’de Stratejik Kasabayı Ele Geçirdi

29.01.2020 18:57 | Son Güncelleme

2012’den bu yana muhaliflerin elinde olan İdlib vilayetindeki Maaret el Numan, Şam ve Halep’i birbirine bağlayan otoyolda yeralan stratejik bir kasaba

Suriye Ordusu İdlib’de Stratejik Kasabayı Ele Geçirdi

Suriye’de rejim güçleri Rusya destekli bir operasyonla ülkenin kuzeybatısındaki stratejik kasaba Maaret el Numan’ı ele geçirdi. Reuters haber ajansına göre gelişmeyi hem Suriye ordusu hem de muhalifler doğruladı.

2012’den bu yana muhaliflerin elinde olan İdlib vilayetindeki Maaret el Numan, Şam ve Halep’i birbirine bağlayan otoyolda yeralan stratejik bir kasaba. Son haftalarda Esat güçleri tarafından yapılan yoğun bombardıman nedeniyle kasaba terk edilmiş durumda.

Rusya’nın desteklediği Suriye rejim güçleri ülkede muahliflerin kontrolundaki toprakları son dönemde büyük ölçüde yeniden ele geçirdi. Bu da dokuz yıldır devam eden iç savaşta dengelerin Esat lehine değişmesine neden oldu.

Suriye’deki savaşta 400 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve Suriye nüfusu yarıya indi. 5 milyondan fazla Suriyeli mülteci olarak komşu ülkelerde yaşıyor.

Suriye rejiminin geri alamadığı tek bölge Türkiye sınırında El Kaideli militanların yoğunlukta olduğu muhaliflerin elindeki İdlib. Vilayet çoğu çatışmalardan kaçan Suriyeliler olmak üzere 3 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

Rejim güçleri İdlib’deki operasyonunu bir aydan uzun süredir devam ettiriyor.

Erdoğan’dan sitem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Moskova’nın Suriye’nin İdlib vilayetindeki çatışmaları sona erdirememiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Rusya’yla Türkiye arasında 12 Ocak’ta varılan mutabakatla “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” içinde ateşkes uygulaması başlatılmıştı.

Erdoğan Rusya’nın İdlib için varılan anlaşmalara sadık kalmadığını söyledi.

Erdoğan, "Rusya ile gerek Soçi gerek Astana'da bazı görüşmeler, anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef Rusya, Astana'ya da, Soçi'ye de sadık değil" dedi.

Erdoğan “Bu konuda Rusya da eğer biz birbirimize sadık ortaklar isek, tavrını belli edecek. Ya Suriye ile olan süreci farklı yürütecek ya da Türkiye ile olan süreci farklı yürütecek, bunun başka yolu yok” dedi.

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