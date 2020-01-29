Suriye ordusu İdlib'de stratejik önemdeki Maarat El Numan'a girdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin, silahlı muhaliflerin elinde kalan son bölge olan İdlib'deki ilerleyişi, Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgasına yol açmıştı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Whatsapp üzerinden, hükümet güçlerinin İdlib vilayetindeki en büyük ikinci şehir olan Maarat El Numan'ın kontrolünü "tamamen ele geçirdiğini" öne sürdü.

Resmi haber ajansı SANA ilerleyen saatlerde ordunun "kentin pek çok bölgesini özgürleştirdiğini" bildirdi.

Maarat El Numan kenti, başkent Şam ile Halep'i birbirine bağlayan anayol üzerinde olması nedeniyle kilit önemde.

Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve müttefikleri, 19 Aralık'tan beri Marat El Numan çevresinde rejim güçleriyle çatışıyordu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 12-25 Aralık'ta İdlib vilayetinde çoğu Maarat El Numan kentinden olmak üzere 235 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını, bunun neticesinde Maarat El Numan'ın neredeyse hayalet şehre döndüğünü bildirmişti.