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  4. Suriye ordusu İdlib'de stratejik önemdeki Maarat El Numan'a girdi

Suriye ordusu İdlib'de stratejik önemdeki Maarat El Numan'a girdi

29.01.2020 09:08 | Son Güncelleme

Suriye'de hükümet güçleri Salı günü İdlib'deki stratejik önem taşıyan Maarat El Numan kentine girdi.

Suriye ordusu İdlib'de stratejik önemdeki Maarat El Numan'a girdi

Suriye'de hükümet güçleri Salı günü İdlib'deki stratejik önem taşıyan Maarat El Numan kentine girdi.

Rusya destekli Beşar Esad yönetimi İdlib'i Kasım ayından beri bombalıyordu.

Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve müttefikleri, 19 Aralık'tan beri Marat El Numan çevresinde rejim güçleriyle çatışıyordu.

Maarat El Numan kenti, başkent Şam ile Halep'i birbirine bağlayan anayol üzerinde olması nedeniyle kilit önemde.

Reuters'ın bildirdiğine göre, Suriye televizyonu Maarat El Numan kentinde devriye gezen askerlerin görüntülerini yayınladı.

Suriye devlet televizyonu El İhbariye de hükümet güçlerinin, İdlib şehrinin 33 kilometre güneyinde yer alan kentin içlerine doğru ilerlediğini duyurdu.

Resmi haber ajansı SANA ilerleyen saatlerde ordunun "kentin pek çok bölgesini özgürleştirdiğini" bildirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Whatsapp üzerinden, hükümet güçlerinin İdlib vilayetindeki en büyük ikinci şehir olan Maarat El Numan'ın kontrolünü "tamamen ele geçirdiğini" öne sürdü.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin, silahlı muhaliflerin elinde kalan son bölge olan İdlib'deki ilerleyişi, Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgasına yol açmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 12-25 Aralık'ta İdlib vilayetinde çoğu Maarat El Numan kentinden olmak üzere 235 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını, bunun neticesinde Maarat El Numan'ın neredeyse hayalet şehre döndüğünü bildirmişti.

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