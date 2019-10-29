Suriye ordusu ile SMO arasında çatışma iddiası

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı ordu güçleri ile Türkiye tarafından desteklenen Suriye Milli Ordusu (SMO) milisleri arasında çatışma çıktığı iddia edildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Resulayn kentinin güneyinde yer alan Esadiye köyünde çıkan çatışmada, Esad rejimine bağlı altı askerin yaralandığı öne sürüldü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi daha önce de Tel Tamer ve Resulayn bölgelerinde Suriye ordusuna bağlı birliklerle Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) mensup milislerin birlikte, Türkiye'nin himayesindeki SMO güçleriyle çatıştığını ve bu çatışmalarda yedi Suriye askerinin öldüğü ve 14 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Gözlemevi'nin resmi kaynaklarca doğrulanmayan bilgilerine göre söz konusu çatışmalarda 4 SMO militanı da hayatını kaybetti. SMO milislerinin çatışmalar esnasında Türk ordusuna ait insansız hava araçları ile desteklendiği belirtiliyor. Ancak tüm bu iddialar henüz Suriye ya da Türkiye'de resmi makamlar ya da resmi ajanslar tarafından doğrulanmış değil.