Suriye Ordusu İsyancıların Elindeki Kilit Kasabalara Yaklaşıyor

Suriye’de hükümete bağlı güçler isyancıların son kalesi olan kuzey batıdaki İdlib vilayetinde iki köyü ele geçirdi. Muhalif aktivistler ve devlet basınına göre, hükümet güçleri 2012’den bu yana isyancıların elinde bulunan Kafr Zeyta kasabasına adım adım yaklaşıyor. Washington ve Ankara arasında “güvenli bölge” kurulması için görüşmeler sürerken dahi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine operasyon tehdidi ve Suriye hükümetinin muhaliflere yönelik saldırısı dokuz yıldır devam eden Suriye iç savaşını yeniden canlandırması endişesini beraberinde getiriyor. Suriye ordusu İdlib vilayetine yönelik operasyonunda ilk olarak gece Arbain köyünü ardından da Zekat’ı ele geçirdi. Suriye ordusunun operasyonunu, hükümet kontrolundaki Suriye Merkez Askeri Basını ve merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi haber verdi. Suriye ordusu Türk askeriyle karşı karşıya gelebilir Suriye ordusu bu hafta başında isyancıların elindeki kuzey batıya yeniden operasyon başlatacağını bildirmişti. Ordunun kuzey batının iç bölgelerine girmesi halinde Türk askerleriyle karşı karşıya gelmesi riski söz konusu. Türkiye İdlib sınırındaki 12 gözlem noktasında asker konuşlandırıyor. Suriye ordusunun operasyon yaptığı bölgeye en yakın Türk gözlem noktası ise Zekat’ın 12 kilometre doğusundaki Morek.

Suriye ordusu 30 Nisan’dan bu yana isyancıların kontrolundaki İdlib’e ve çevresindeki bölgelere operasyonlar düzenliyor. Üç ay boyunca süren hava saldırıları ve topçu ateşi 400 bin kişinin yerlerinden olmasına ve her iki taraftan da 2 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Zekat ve Arbain köyleri Hama’nın kuzeyinde faaliyet gösteren önemli isyancı gruplardan Ceyş el İzza kontrolunda. Gözlemevi, rejim güçlerinin Kafr Zeyta’nın kapısına dayandığını bildirdi ve iki köydeki çatışmaların toplamda 18 isyancıyla 10 hükümet yanlısı askerin ölümüne neden olduğunu kaydetti. Hama’nın kuzeyindeki en büyük kasabalardan olan Kafr Zeyta, 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib’in Hama ile sınırında yer alıyor. Hükümetin bu son saldırılarının ana hedefinin Kafr Zeyta ve yakınındaki Latamne kasabaları olduğu tahmin ediliyor. Merkezi New York’ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suriye ordusunun 2014’te isyancıların bulunduğu, aralarında Kafr Zeyta’nın da olduğu kasabalara helikopterle klorin gazı içeren bombalar attığını bildirmişti.