Suriye ordusu M5’in İdlib kısmını ele geçirdi

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgiye göre, Şam’a bağlı güçler, M5 karayolunun cihatçıların son kalesi olan İdlib'den geçen kısmında önemli bir bölümü daha ele geçirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdül Rahman, böylece Şam’ın, Suriye’nin bu önemli karayolunun İdlib’den geçen kısmının tamamında kontrolü sağlamış olduğunu söyledi.

M5 karayolu stratejik öneme sahip

M5 karayolu, Halep’i başkent Şam ile bağlayan ve büyük stratejik öneme sahip bir hat olma özelliğini taşıyor. Suriye Ordusu’na bağlı güçlerin, M5 karayolunun Halep ilindeki 30 kilometrelik bölümü de ele geçirmesi halinde, ülkenin en önemli ve en uzun ulaşım hattı olan otoyolun tamamı Esad’a bağlı güçlerin eline geçmiş olacak.

Suriye ordusuna bağlı güçler, Rusya’nın da desteğiyle bir süre önce Türkiye’nin desteklediği İdlib’deki gruplara karşı operasyon başlatmıştı. Suriye ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birlikler arasında pazartesi günü meydana gelen çatışmalarda en az 20 kişi ölmüştü Suriye ordusuna bağlı güçlerin açtığı topçu ateşinde yedi Türk askeri hayatını kaybetmişti.