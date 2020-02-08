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Suriye ordusu M5’in İdlib kısmını ele geçirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 08.02.2020 14:53 | Son Güncelleme

Şam’a bağlı güçlerin, Suriye’de stratejik öneme sahip M5 karayolunun cihatçıların son kalesi olan İdlib’den geçen bölümünde kontrolü tamamen ele geçirdiği bildiriliyor.

Suriye ordusu M5’in İdlib kısmını ele geçirdi

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgiye göre, Şam’a bağlı güçler, M5 karayolunun cihatçıların son kalesi olan İdlib'den geçen kısmında önemli bir bölümü daha ele geçirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdül Rahman, böylece Şam’ın, Suriye’nin bu önemli karayolunun İdlib’den geçen kısmının tamamında kontrolü sağlamış olduğunu söyledi.

M5 karayolu stratejik öneme sahip

M5 karayolu, Halep’i başkent Şam ile bağlayan ve büyük stratejik öneme sahip bir hat olma özelliğini taşıyor. Suriye Ordusu’na bağlı güçlerin, M5 karayolunun Halep ilindeki 30 kilometrelik bölümü de ele geçirmesi halinde, ülkenin en önemli ve en uzun ulaşım hattı olan otoyolun tamamı Esad’a bağlı güçlerin eline geçmiş olacak.

Suriye ordusuna bağlı güçler, Rusya’nın da desteğiyle bir süre önce Türkiye’nin desteklediği İdlib’deki gruplara karşı operasyon başlatmıştı. Suriye ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birlikler arasında pazartesi günü meydana gelen çatışmalarda en az 20 kişi ölmüştü Suriye ordusuna bağlı güçlerin açtığı topçu ateşinde yedi Türk askeri hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler, bölgede giderek daha da şiddetli bir hal alan çatışmalar üzerine aralık ayı başından bu yana 580 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini açıkladı.

"Barış Pınarı Harekatı” bölgesinde taciz atışları

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı Harekatı” bölgesinde YPG’ye bağlı güçlerin taciz atışlarına "gerekli karşılık verilmektedir” açıklamasında bulundu. Bakanlığın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019’da yapılan mutabakata rağmen Barış Pınarı Bölgesi’nin batı ve doğusundaki bölgelerde terör örgütü PKK/YPG varlığı devam etmekte, bu bölgelerden unsurlarımıza yönelik taciz atışları sürmektedir. Tacizlere gerekli karşılık verilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

MSB, "Barış Pınarı Harekatı” bölgesindeki okulların öğretime başlaması amacıyla da Tel Abyad’da 185, Resulayn’da 79 okulun hizmete açıldığını duyurdu.

AFP/ETO, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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