‘Suriye Ordusu Mensuplarını Ruslar’a Teslim Edebiliriz’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı’nı bölgeyi güvenli hale getirmek üzere sürdürdüklerini belirterek, Resulayn’da yakalanan Suriye rejimi ordusu mensuplarını Rusya’ya teslim etmek üzere görüşme yapıldığını açıkladı. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’la birlikte Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi başta olmak üzere bugün sınır bölgesi birliklerini ziyaret ediyor. Barış Pınarı Harekatı hakkında Tel Abyad’daki askerlerden bilgi alan Akar, sınır hattını izleme amaçlı kameralı Sınır Güvenlik Sistemi'nden sınırı inceledi. Resulayn’ın güneydoğusundaki arama-tarama faaliyetleri sırasında Suriye ordusuna mensup 18 kişinin yakalandığına değinen Akar, “Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslar’a teslim edilmesi konusu şu anda Ruslar’la görüşülüyor, konuşuluyor. Bu konudaki gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık” dedi. Türkiye’nin Suriyeliler’i güvenli şekilde ülkelerine göndermek için çalıştığını ancak “kara propagandanın” hedefinde olduğunu söyleyen Akar, bu noktada sivil ölümlere yol açıldığı iddialarına tepki gösterdi. Akar, “Bizim hedefimizde sadece ve sadece teröristler var. Bizim Suriye'deki teröristlerle mücadelemizin dışında oradaki Kürt, Arap, Keldani, Arami, Süryani, diğer etnik gruptan insanlarla mücadelemiz asla söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bizim kimsenin etnik, dini kökeni ile hiçbir şekilde ilgimiz olmadı, olmayacak. Biz bu konuda son derece duyarlıyız, bilinçliyiz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Onları etkisiz hale getirmek için çalışıyoruz. Terörle mücadele harekatı ne zaman bitecek? En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Ondan sonra biz ülkemizi, hudutlarımızı güven içinde göreceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin artık Suriye Milli Ordusu olarak adlandırdığı Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yönelik haberler hakkında da konuşan Akar, ‘Onlara karşı sanki bu insanlar terörist, hainmiş gibi bir anti-propaganda var. Bu insanlar evini, köyünü, toprağını kurtarmaya çalışan Suriyeliler” ifadesini kullandı. Akar, uluslararası kamuoyunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) IŞİD ile mücadele etmediği yönündeki yaklaşımı da reddederek, “Bunlar gerçekten büyük bir gaflet, gerçekten çok cahilce, ahmakça konuşulan şeyler. TSK, DEAŞ'a karşı göğüs göğüse savaşan tek ordu olmuştur. Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ’lı Suriye’nin kuzeyinde, yaklaşık 700 DEAŞ’lıyı Irak’ın kuzeyinde TSK etkisiz hale getirmiştir. DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyona hava sahası açılmış ve lojistik her türlü destek verilmiştir. Hala Türkiye’nin DEAŞ (IŞİD) ile mücadelesinin görmemek tam anlamıyla bir körlük, cahillik, bir inat” açıklaması yaptı. Akar, ayrıca TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddiasını da bir kez daha yalanladı. “Bizim için çevre, masum insanlar, dini yapılar, tarihi yapılar dokunulmazdır. Harekatın gecikmesi pahasına, arkadaşlarımıza bazı güçlükler getirmesi pahasına bu konuda milli, manevi, mesleki değerlerimize uygun, ilkeli davranmaya devam ediyoruz” diyen Akar, bu yönde sınır birliklerine talimatlar da verdi.

Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki insani faaliyetler konusunda ise, “Kızılay, AFAD başta olmak üzere TSK da kendi imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde sağlık, yiyecek, içecek ve günlük hayatın normale dönmesi için elektrik, su sağlanması dahil çalışıyor. Biz kapasitemizin üzerinde çalışarak oradaki masum insanların, Suriyeli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Su meselesi halloldu, elektrik de oradaki jeneratörler vasıtasıyla sağlanıyor” bilgisini verdi. Akar ABD’ye F-35 askeri uçağı mesajı da verdi Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’nin Türkiye’ye yaptırım amacıyla proje dışına çıkarma kararı aldığı F-35 askeri uçağı projesiyle ilgili mesajlar de verdi. Akar, “Biz F-35 projesinde diğer ülkelerle beraber ortağız. Üzerimize düşen parayı ödedik, sorumluluklarımızı yerine getirdik. Daha dün ABD’li bir yetkilinin yaptığı açıklamada olduğu gibi, F-35’in bine yakın parçasını Türkiye’de aksaksız üretiyoruz. Dolayısıyla bu sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bizim ortaklıktan dolayı taleplerimiz var, bunları sürekli gündeme getiriyoruz. Biz ortak olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik, onlardan da bu ortaklığın gereği olarak yapmaları gereken neyse onları yapmalarını bekliyoruz” dedi.