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'Suriye ordusu Münbiç'in tamamını ele geçirdi'

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2019 13:53 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Esad rejimine bağlı Suriye ordusunun Münbiç'in tamamında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

'Suriye ordusu Münbiç'in tamamını ele geçirdi'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye hükümet güçleri, Münbiç ve yakınındaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladı" denildi.

'RUS ASKERİ POLİSİ, SURİYE ORDUSU İLE TÜRK ASKERLERİNİN KESİŞİM NOKTASINDA DEVRİYE ATIYOR'

Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde hükümet güçleri ile Türk ordusunun kesişim hattında devriye faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Öte yandan Türk ve Rus askerlerinin bölgede koordinasyon içinde olduğu kaydedildi.

Rusya'dan önce de Suriye Devlet Televizyonu, Esad rejim güçlerinin Münbiç kentinde konuşlandığını duyurmuştu.

Dün TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Münbiç'e yönelik operasyonun başladığını ve kuvvetlerin bölgeye doğru intikal ettiğini açıklamıştı.

SMO ayrıca Münbiç'e bağlı bazı köylerin kendi kontrollerine geçtiğini duyurdu.

SMO: SURİYE ORDUSU DEĞİL KÜRT MİLİTANLAR

SMO ise ilginç bir iddia ortaya atarak, Münbiç'e giren askerlerin Suriye ordusuna mensup askerler değil YPG'li teröristler olduğunu öne sürdü.

MSB'DEN AÇIKLAMA: 1 TÜRK ASKER ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada "15 Ekim'de Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralan. Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirildi." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Suriye Rusya Menbiç münbiç

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