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Suriye Ordusundan IŞİD’e Operasyon

05.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

Suriye yönetimine yakın El Vatan gazetesine göre Suriye ordusu Suriye’nin merkezinde IŞİD’e hava operasyonu düzenledi ve örgütle çatışmaya girdi.

Suriye Ordusundan IŞİD’e Operasyon

Suriye yönetimine yakın El Vatan gazetesine göre Suriye ordusu Suriye’nin merkezinde IŞİD’e hava operasyonu düzenledi ve örgütle çatışmaya girdi.

Palmira ve Deyrizor arasında kalan El Sukna bölgesindeki çatışmalar örgütün Fırat nehrinin batısında hala mevzi sahibi olduğunu gösterdi. Bu hafta ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri IŞİD’in son kalesi olduğu belirtilen Bağuz’a operasyon başlatmıştı.

El Vatan gazetesi askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde hava kuvvetlerinin Badiye’nin doğusunda bir dizi hava saldırısıyla IŞİD’i hedef aldığı belirtildi.

Suriye ordusu Sukna’yı IŞİD’den 2017’de geri almıştı.

Şam’a yakın kaynaklara göre bazı IŞİD militanları çöl bölgelerinde saklanmaya ve askeri mevzilerle konvoylara saldırı düzenlemeye devam etti.

“Aralarında militanların da olduğu 3 bin kişi Bağuz’u terk etti”

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri birkaç haftadır Fırat Nehri’nin doğusundaki Bağuz’u kuşatma altında tutuyordu.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali, IŞİD’in son kalesi olarak görülen Bağuz’u aralarında militanların da bulunduğu binlerce kişinin terk ettiğini söyledi.

Bali Pazartesi günü yaklaşık 3 bin kişinin SDG tarafından oluşturulan insani yardım koridorundan geçerek Suriye’nin doğusundaki köyden çıktığını bildirdi.

Bali köyü terk edenler arasında teslim olan çok sayıda IŞİD savaşçısının da olduğunu bildirdi.

Köyde kalan IŞİD militanlarının ve sivillerin sayısı belli değil ancak bu rakamın yüzlerle ifade edilebileceği sanılıyor.

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