Suriye ordusundan Kürtlere davet

Bu arada Resulayn yakınlarında Türk ve Suriye ordularına bağlı birlikler arasında çatışma çıktığı iddia ediliyor.Suriye'de Beşar Esad rejimi, ülkenin kuzeyindeki Kürtlere seslenerek Türkiye'ye karşı ortak mücadele etme çağrısı yaptı. Suriye resmi haber ajansı Sana üzerinden bir açıklama yapan Suriye Savunma Bakanlığı, "Suriye'de ortak bir düşmanla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı. Bakanlık açıklamasında ayrıca Kürtlerle Arapların, "Sevgili Suriye'nin her bir santimetresini yeniden bir araya getirmek için Türk saldırganlığına karşı birleşmesi gerektiği" dile getirildi.

Açıklamada "Suriye ordusu, katılmak isteyen SDG mensupları ve birliklerini bünyesine katmaya hazırdır" ifadesi kullanıldı.

Bu arada Suriye devlet televizyonu Suriye ordusu ile Türkiye'ye bağlı güçler arasında Resulayn kenti yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşandığını öne sürdü. Suriye medyasında çıkan haberlerde de Türk birliklerinin Resulayn cıvarındaki bazı köyleri ele geçirdiği kaydetti. Türkiye ise söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.