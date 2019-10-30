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Suriye ordusundan Kürtlere davet

30.10.2019 22:57 | Son Güncelleme

Suriye Savunma Bakanlığı Kürtlere, "ortak düşman Türkiye'ye karşı birlikte savaşma" çağrısı yaptı.

Bu arada Resulayn yakınlarında Türk ve Suriye ordularına bağlı birlikler arasında çatışma çıktığı iddia ediliyor.Suriye'de Beşar Esad rejimi, ülkenin kuzeyindeki Kürtlere seslenerek Türkiye'ye karşı ortak mücadele etme çağrısı yaptı. Suriye resmi haber ajansı Sana üzerinden bir açıklama yapan Suriye Savunma Bakanlığı, "Suriye'de ortak bir düşmanla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı. Bakanlık açıklamasında ayrıca Kürtlerle Arapların, "Sevgili Suriye'nin her bir santimetresini yeniden bir araya getirmek için Türk saldırganlığına karşı birleşmesi gerektiği" dile getirildi.

Açıklamada "Suriye ordusu, katılmak isteyen SDG mensupları ve birliklerini bünyesine katmaya hazırdır" ifadesi kullanıldı.

Bu arada Suriye devlet televizyonu Suriye ordusu ile Türkiye'ye bağlı güçler arasında Resulayn kenti yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşandığını öne sürdü. Suriye medyasında çıkan haberlerde de Türk birliklerinin Resulayn cıvarındaki bazı köyleri ele geçirdiği kaydetti. Türkiye ise söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Türkiye'nin ortak devriye hazırlığı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiğine göre Cuma gününden itibaren bölgede Rusya ile birlikte ortak devriye faaliyetlerine başlamayı planlıyor. Suriye Savunma Bakanlığı'nın Kürt milislere yönelik çağrısı uzmanlar tarafından, Esad rejiminin ülkenin kuzeyine yeniden yerleşme çabası olarak değerlendiriliyor. Suriye ordusu, iç savaşın başlamasından kısa süre sonra, 2012 yılında buradaki güçlerini, başka bölgelerdeki çatışmalarda kullanmak üzere çekmişti.

Suriye İçişleri Bakanlığı ayrıca, bölge halkına sivil konularda gerekli olan tüm hizmetlerin ulaştırılabileceğini bildirdi ancak bu hizmetlerle ilgili ayrıntı verilmedi.

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerinde yaşayan Kürtlerin önemli bir kesiminin Suriye vatandaşlığı bulunmuyor. Beşar Esad'ın babası ve selefi, eski Devlet Başkanı Hafız Esad 1962 yılında Suriyeli Kürtlerden on binlercesini vatandaşlıktan çıkarmıştı. 2011 yılına ait verilere göre Suriye'de yaklaşık 300 bin Kürt yaşıyordu.

dpa,Reuters / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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