HABER

Suriye ordusunun Menbiç'e girdiği iddiası

14.10.2019 22:49 | Son Güncelleme

Şam ve SDG arasında varılan anlaşmanın ardından Suriye ordusunun Menbiç'e girdiği belirtiliyor.

Suriye ordusunun Menbiç'e girdiği iddiası

Fırat'ın batısında yer alan Menbiç'in batısına da ÖSO güçlerinin konuşlandığı ifade ediliyor.Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Ordusu'nun Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta, Fırat'ın batısında yer alan Menbiç'e girdiğini duyurdu. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Menbiç'ten bir yerel yetkili, Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonunun altıncı gününde Suriye askerlerinin Menbiç'e ulaştığını ve cephe hattına konuşlandığını duyurdu. Suriye ordusundan kaç askerin Menbiç'e gittiği açıklanmadı.

Suriye ordusu geçtiğimiz yıl da Suriyeli Kürtlerin talebi üzerine bir grup askerini Menbiç etrafına konuşlandırmıştı. Ancak yeni adım 2012'de Halep'ten çekilmesinin ardından Suriye ordusunun yaptığı en dikkat çekici hamle olarak görülüyor.

Şam ve SDG anlaşmıştı

Suriye ordusunun bölgeye konuşlanması, Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşmanın ardından geldi. YPG'nin de içerisinde yer aldığı SDG, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonuna karşı Şam yönetimiyle işbirliği yapma konusunda uzlaşmıştı. Anlaşmanın kapsamına ilişkin net bir bilgilendirme yapılmazken, SDG tarafından yapılan açıklamada "Suriye ordusu, Türkiye'nin saldırganlığına karşılık vermek ve Türk ordusu ile paralı askerlerin girdiği bölgeleri özgürleştirmek için SDG'ye destek verecektir" denilmişti.

ÖSO Menbiç'in batısında

Menbiç çevresinde bulunan AFP muhabiri, ismini Suriye Milli Ordusu olarak değiştiren Özgür Suriye Ordusu'ndan güçlerin de Menbiç'in batı ucuna konuşlandığını belirtiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Menbiç'ten Kürt güçlerin çekilmesini beklediklerini açıklamıştı. Erdoğan, "Münbiç boşaltıldığında oraya Türkiye olarak biz girmeyeceğiz ki. Oranın gerçek sahipleri olan Arap kardeşlerimiz, oranın sahipleri aşiretler oraya girecek. Bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak" demişti.

Bir dönem IŞİD'in kalesi olarak görülen Menbiç, şu an Suriyeli Kürtlere bağlı olan Menbiç Askeri Konseyi'nin elinde bulunuyor. Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin desteği ile 2016'da Menbiç'i IŞİD'den temizlemişti.

Türkiye ve ABD Haziran ayında, YPG'nin Menbiç'ten çıkarak Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi konusunda anlaşmıştı. Ancak Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, YPG'nin Menbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberlerin "gerçeği yansıtmadığını" belirterek Menbiç Askeri Konseyi'ni yalanlamıştı.

Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç'te ABD'nin askeri üssü bulunuyor. ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında YPG'ye sağladığı silah desteği ve YPG'nin Menbiç'teki varlığı, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

AFP,rtr/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor
‘Türk Lirası Bu Ay Dünyanın En Kötü Performanslı Para Birimi’‘Türk Lirası Bu Ay Dünyanın En Kötü Performanslı Para Birimi’
Avcılar'da silahlı kavga! Özel harekat polisleri operasyon hazırlığındaAvcılar'da silahlı kavga! Özel harekat polisleri operasyon hazırlığında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Bomba iddia! Eşini Victoria Secret meleği ile aldattı

Bomba iddia! Eşini Victoria Secret meleği ile aldattı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan bir açıklama daha

Trump'tan bir açıklama daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Avcılar'da silahlı kavga! Özel harekat polisleri operasyon hazırlığında

Avcılar'da silahlı kavga! Özel harekat polisleri operasyon hazırlığında

Münbiç operasyonu başladı

Münbiç'e operasyon başladı!

AB ülkeleri Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye'yi kınadı

AB ülkeleri Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye'yi kınadı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

Birleşik Krallık'tan AB vatandaşlarına vize kararı

Birleşik Krallık'tan AB vatandaşlarına vize kararı

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.