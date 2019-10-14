Suriye ordusunun Menbiç'e girdiği iddiası

Fırat'ın batısında yer alan Menbiç'in batısına da ÖSO güçlerinin konuşlandığı ifade ediliyor.Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Ordusu'nun Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta, Fırat'ın batısında yer alan Menbiç'e girdiğini duyurdu. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Menbiç'ten bir yerel yetkili, Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonunun altıncı gününde Suriye askerlerinin Menbiç'e ulaştığını ve cephe hattına konuşlandığını duyurdu. Suriye ordusundan kaç askerin Menbiç'e gittiği açıklanmadı.

Suriye ordusu geçtiğimiz yıl da Suriyeli Kürtlerin talebi üzerine bir grup askerini Menbiç etrafına konuşlandırmıştı. Ancak yeni adım 2012'de Halep'ten çekilmesinin ardından Suriye ordusunun yaptığı en dikkat çekici hamle olarak görülüyor.

Şam ve SDG anlaşmıştı

Suriye ordusunun bölgeye konuşlanması, Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşmanın ardından geldi. YPG'nin de içerisinde yer aldığı SDG, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonuna karşı Şam yönetimiyle işbirliği yapma konusunda uzlaşmıştı. Anlaşmanın kapsamına ilişkin net bir bilgilendirme yapılmazken, SDG tarafından yapılan açıklamada "Suriye ordusu, Türkiye'nin saldırganlığına karşılık vermek ve Türk ordusu ile paralı askerlerin girdiği bölgeleri özgürleştirmek için SDG'ye destek verecektir" denilmişti.