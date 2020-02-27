Suriye ordusunun muhaliflerden geri aldığı Kafranbel'in sembolik önemi nedir?

Suriye'de İdlib'in güneyindeki muhaliflerin kalesi Kafranbel şehri, Suriye hükümetine bağlı birliklerin kontrolüne geçti.

Kafranbel, Suriye'de isyanların çıktığı 2011'de Şam yönetimi ile alay eden duvar yazıları, karikatürleri, posterleriyle muhaliflerin sembolik şehirlerinden biri ve muhalif seslerin yükseldiği ilk şehirlerdendi.

Ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ilerleyen Suriye ordusu hafta içinde Kafranbel'i de geri aldı.

AFP haber ajansına konuşan 31 yaşındaki İbrahim Sweid, 2011 yılı Nisan ayında hükümet karşıtı gösterilerde ilk sokağa çıkanlar arasında olduğu söylüyor. Sweid, "Bu şehir bir zamanlar devrimin ikonu, devrim tamburunun sesi ve Suriye'nin kuzeyindeki isyanın kıvılcımıydı. Amacımız her şeyden önce Esad rejimini devirmekti" dedi.

Sweid, protestolar ve bombardımanlarla ilgili belgelerin toplandığı medya merkezinin de kurucuları arasındaydı. Merkezin üyeleri ise dağıldı, kimi göç etti, kimi sürgüne gitti kimi de öldürüldü.

Merkezin üyelerinden biri olan karikatürist ve radyocu Raed Fares 2018'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.