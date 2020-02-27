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Suriye ordusunun muhaliflerden geri aldığı Kafranbel'in sembolik önemi nedir?

27.02.2020 06:19 | Son Güncelleme

Suriye ordusu 25 Şubat'ta muhaliflerin kalesi konumundaki Kafranbel'i geri aldı. Kafranbel, ayaklanmaların başladığı 2011 yılından itibaren isyanların mizah ve yaratıcı yüzünün duvarlara, posterlere yansıdığı sembolik bir şehir konumundaydı.

Suriye ordusunun muhaliflerden geri aldığı Kafranbel'in sembolik önemi nedir?

Suriye'de İdlib'in güneyindeki muhaliflerin kalesi Kafranbel şehri, Suriye hükümetine bağlı birliklerin kontrolüne geçti.

Kafranbel, Suriye'de isyanların çıktığı 2011'de Şam yönetimi ile alay eden duvar yazıları, karikatürleri, posterleriyle muhaliflerin sembolik şehirlerinden biri ve muhalif seslerin yükseldiği ilk şehirlerdendi.

Ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ilerleyen Suriye ordusu hafta içinde Kafranbel'i de geri aldı.

AFP haber ajansına konuşan 31 yaşındaki İbrahim Sweid, 2011 yılı Nisan ayında hükümet karşıtı gösterilerde ilk sokağa çıkanlar arasında olduğu söylüyor. Sweid, "Bu şehir bir zamanlar devrimin ikonu, devrim tamburunun sesi ve Suriye'nin kuzeyindeki isyanın kıvılcımıydı. Amacımız her şeyden önce Esad rejimini devirmekti" dedi.

Sweid, protestolar ve bombardımanlarla ilgili belgelerin toplandığı medya merkezinin de kurucuları arasındaydı. Merkezin üyeleri ise dağıldı, kimi göç etti, kimi sürgüne gitti kimi de öldürüldü.

Merkezin üyelerinden biri olan karikatürist ve radyocu Raed Fares 2018'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

Fares ve arkadaşları Kafranbel'de duvarları Arapça ve İngilizce yazılı muhalif söylemlerle dolduranların başında geliyordu.

Cihatçılara geçti

Sweid, eşi ve çocuklarıyla, Rusya destekli hükümet birliklerinin bombardımanı artırması üzerine 10 ay önce Kafranbel'i terk etmişti.

Kafranbel 2015'ten itibaren muhaliflerin kontrolüne geçen geniş alanlar arasındaydı.

İki yıl sonra ise, hala bölgede büyük bir kısmın kontrolünü elinde bulunduran El Kaide bağlantılı cihatçıların kontrolüne geçmişti.

Cihatçılar, şehirde müziği yasaklamak istemiş, mizahı eylemlerine dahil eden muhalifler ise sokaklara sürekli gıdıklayan tavuklar salmaya başlamıştı.

Şehirden ilk göç dalgası geçen yıl başladı, son aylarda da arttı.

Kafranbel'in Suriye yönetimi tarafından muhaliflerden 25 Şubat'ta geri alınması 2011'de başlayan ayaklanmanın bastırılması yolunda Beşar Esad'a bağlı birlikler için önemli bir zafer olarak görülüyor.

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