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Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Emekliliğine Dönüyor

10.11.2020 00:30 | Son Güncelleme

IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey iki buçuk yıl boyunca sürdürdüğü görevinden bu ay emekli oluyor

Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Emekliliğine Dönüyor

IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey iki buçuk yıl boyunca sürdürdüğü görevinden bu ay emekli oluyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu görevi Jeffrey’den devralacak ismin Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan A. Sales olacağı bildirildi.

Bu ek sorumlulukla Sales’in Dışişleri Bakanlığı’nın IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu’yla ilişkilerini ve IŞİD’in yenilgisinin kalıcı olduğundan emin olmak için yürütülen çabaları idare ve koordine edeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sales’in bundan sonraki görevlerini ‘‘Terörle Mücadele Bürosu’na liderlik etmek ve uluslararası terörle mücadelede başdanışmanım olmak’’ olarak özetledi. Büyükelçi Sales’in daha önce de ABD yönetiminin IŞİD’in Irak ve Suriye dışındaki uzantılarıyla mücadelesine liderlik ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, talebi üzerine 2018’in Ağustos ayında James Jeffrey’nin emekliliğine ara vererek bakanlığa döndüğünü, 2019 yılının Ocak ayında IŞİD’le Mücadele Özel Temsilciliği görevine başladığını hatırlattı. Pompeo Jeffrey için, ‘‘Suriye krizine siyasi çözüm çabalarımızı ilerletti ve IŞİD’in kalıcı bozguna uğratılmasının koşullarını oluşturdu’’ dedi.

Pompeo, Jeffrey’nin Esat rejimine ekonomik ve siyasi baskıyı büyük ölçüde arttıran uluslararası bir koalisyonun oluşturulmasını ve devamlılığını sağladığını belirtti. Jeffrey’nin ayrıca Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası ve diğer yaptırımların uygulanmasının önünü açarak, Suriye rejiminin savaşı körüklemek ve Suriye halkına zulmetmek için kullandığı kaynaklara erişimini engelleme çabalarına liderlik ettiği de kaydedildi.

Pompeo, Jeffrey için ayrıca ‘‘2019 yılının Ekim ayında Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri arasında Başkan yardımcısı Mike Pence ve şahsım tarafından başarıyla müzakere edilen ateşkes çabalarını destekledi’’ dedi. Pompeo, Jeffrey’nin Dışişleri Bakanlığı’nın IŞİD’in sahte hilafetinin toprak bütünlüğünü bozguna uğratma çabalarına da başarıyla liderlik ettiğini belirtti.

Açıklamada Pompeo ayrıca Bakan Yardımcısı Vekili ve Suriye Özel Temsilcisi olan Joel D. Rayburn’un, Büyükelçi Jeffrey’nin Suriye’deki görevlerini sürdürmek için görevlendirildiğini kaydetti.

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