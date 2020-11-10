Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Emekliliğine Dönüyor

IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey iki buçuk yıl boyunca sürdürdüğü görevinden bu ay emekli oluyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu görevi Jeffrey’den devralacak ismin Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan A. Sales olacağı bildirildi.

Bu ek sorumlulukla Sales’in Dışişleri Bakanlığı’nın IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu’yla ilişkilerini ve IŞİD’in yenilgisinin kalıcı olduğundan emin olmak için yürütülen çabaları idare ve koordine edeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sales’in bundan sonraki görevlerini ‘‘Terörle Mücadele Bürosu’na liderlik etmek ve uluslararası terörle mücadelede başdanışmanım olmak’’ olarak özetledi. Büyükelçi Sales’in daha önce de ABD yönetiminin IŞİD’in Irak ve Suriye dışındaki uzantılarıyla mücadelesine liderlik ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, talebi üzerine 2018’in Ağustos ayında James Jeffrey’nin emekliliğine ara vererek bakanlığa döndüğünü, 2019 yılının Ocak ayında IŞİD’le Mücadele Özel Temsilciliği görevine başladığını hatırlattı. Pompeo Jeffrey için, ‘‘Suriye krizine siyasi çözüm çabalarımızı ilerletti ve IŞİD’in kalıcı bozguna uğratılmasının koşullarını oluşturdu’’ dedi.