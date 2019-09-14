Suriye Para Birimi Karaborsada Değer Kaybediyor

Suriye ekonomisi, ekonomik yaptırımlar nedeniyle darboğaz yaşarken Suriye para birimi karaborsada Amerikan doları karşısında değer kaybediyor. Ekonomik yaptırımlar ayrıca sekiz yıllık savaştan sonra ülkeyi yeniden inşa etme çabalarını zorlaştırıyor. Yaptırımlar ve diğer ekonomik baskılar sıradan Suriyeliler’in hayatını daha da zorlaştırıyor. Suriye para birimi bu hafta Amerikan doları karşısında rekor düzeyde değer kaybetti. Arap haber kanalları, geçen ay Rusya'nın Suriye'de asker konuşlandırma masraflarını gidermek için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'tan 3 milyar dolar istediğini bildiriyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ise bu iddiayı reddediyor. Arap medyasına konuşan Suriye uzmanı Macit Ruslan, karaborsada bir doların 650 Suriye lirası üzerinden işlem gördüğünü, resmi döviz kuruna göreyse bir doların 430 Suriye lirasına eşit olduğunu söylüyor. Uzman, bu nedenle tüketici ürünlerinin fiyatı arttıkça Suriyeliler üzerinde ekonomik baskının arttığını kaydediyor.

Macit Ruslan, döviz kurundaki dalgalanmanın yemeklik yağdan süt ürünlerine ve benzene kadar çok sayıda tüketici ürünü ve mal fiyatının son birkaç gün içinde hızla yükselmesine yol açtığını söylüyor. Suriye Merkez Bankası Başkanı Hazım Karfoul, yaz başında devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye para biriminin değerini arttırmak için döviz rezervlerini kullanmanın akıllı bir politika olmayacağını söylemişti. Hazım Karfoul, döviz kuru oranlarının rakamsal değerine odaklanmamak gerektiğini, kur için kaynakların tüketilemeyeceğini kaydediyor. Karfoul, döviz kurunun ne pahasına olursa olsun savunulacak bir savaş hattı değil, bir barometre olduğunu ısrarla vurguluyor. Suriye para birimi, hükümetin ülke ekonomisinin normale dönmekte olduğu imajı yaratmaya yönelik tüm çabalarına rağmen değer kaybediyor. Suriye hükümeti, geçen hafta, Şam Uluslararası Ticaret Fuarı adını verdiği görkemli bir etkinlik düzenledi. Ancak Amerika'nın ekonomik yaptırımlarını ihlal etme korkusu nedeniyle kaç uluslararası firmanın fuarda anlaşmalar yaptığı bilinmiyor.