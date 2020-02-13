HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye Parlamentosu'ndan 'Ermeni Soykırımı' kararı

Suriye Parlamentosu'ndan 'Ermeni Soykırımı' kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2020 16:21 | Son Güncelleme

Suriye parlamentosu, 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

Suriye Parlamentosu'ndan 'Ermeni Soykırımı' kararı

Ermenistan'daki devlet haber ajansı Armenpress, Suriye'de görev yapan gazeteci Sarkis Kassargian'a dayandırdığı haberinde, Suriye parlamentosunun 'Ermeni Soykırımı'nı tanıyan ve kınayan tasarıyı kabul ettiğini duyurdu.

Parlamento Sekreteri Rami Saleh, 'her ne kadar daha önce Ermeni Soykırımı kurbanlarının hatıralarına saygılarını sunduklarını hatırlatsa da bu tasarısının kabul edilmesinin gerekli olduğunu' vurguladı.

Suriye'nin Ermenistan Büyükelçisi Muhammed Hac İbrahim de, 'geçmişte soykırım suçu işleyenlerin haleflerinin aynı suçu bugün teröristler aracılığıyla Suriye halkına karşı işlediğini' savundu. İbrahim, "(Soykırımı) Tanımak önemli; çünkü şimdiye kadar Arap ülkeleri içinde sadece Lübnan, Ermeni Soykırımı'nı tanıdı" dedi.

Tasarı, Suriye-Ermenistan Parlamento Dostluk Grubu tarafından sunulmuştu.

Dünya genelinde 29 ülke Ermeni soykırımını resmen kabul ediyor. ABD, İspanya, Ukrayna, İngiltere, Avustralya, İran ve İsrail’inde aralarında olduğu ülkelerde ise soykırım resmen tanınmamış olsa da belli bölge ve eyaletlerde tanınıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
PARTNERYok böyle değişim! Gören hayran kalıyorYok böyle değişim! Gören hayran kalıyor
İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa ettiİngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Ermeni Soykırımı karar tasarısı

En Çok Okunan Haberler

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

3 KHK iptal edildi

3 KHK iptal edildi

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Balkon pozuna beğeni yağdı!

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu nasıl tevazu? 'Çok güzelim diye beni Tinder'dan attılar!'

Bu nasıl tevazu? 'Çok güzelim diye beni Tinder'dan attılar!'

Amazon'un genel merkezinde bomba paniği

Amazon'un genel merkezinde bomba paniği

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti

İdlib'de Esad rejiminin helikopteri vuruldu!

İdlib'de Esad rejiminin helikopteri vuruldu!

Batı Afrika’da ‘hayalet’ insan türüne ait bulgular ortaya çıktı

Batı Afrika’da ‘hayalet’ insan türüne ait bulgular ortaya çıktı

Japonya’dan korkutan 'koronavirüs' haberi

Japonya’dan korkutan 'koronavirüs' haberi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.