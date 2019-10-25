Suriye petrolü için mücadele sürüyor

Suriye savaşında petrol yatakları için farklı aktörler tarafından verilen mücadelenin geçmişine kısa bir bakış.ABD, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını IŞİD'den korumak için bölgeye ek asker göndereceğini duyurdu. Başkan Donald Trump, bu yataklarla "ne yapacaklarına" ise daha sonra karar vereceklerini söyledi.

Newsweek dergisine göre, ABD Savunma Bakanlığı bölgeye 30 tane tank göndermeyi planlıyor. ABD böylece IŞİD'in yanı sıra Suriye ordusu ve İran yanlısı milislerin de petrol yataklarını ele geçirmesine engel olmak istiyor.

IŞİD, Deyr Ez Zor bölgesindeki petrol yataklarını 2014 yılında kontrol altına almış ve buradaki petrol üzerinden yüksek miktarda para kazanmıştı. Irak sınırının yakınındaki El Ömer petrol yatağı IŞİD'e tek başına, ABD verilerine göre, ayda 4 buçuk milyon euro'ya kadar gelir sağlamıştı. Ancak El Ömer tesisi, cihatçıların kontrolü altındaki diğer gelir getiren tesisler gibi, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı ittifakın hava saldırıları sonucunda kullanılamaz hale getirildi.