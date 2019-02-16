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Suriye rejim güçleri İdlib’in doğusunu bombaladı, ölü ve yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 17:25 | Son Güncelleme

Suriye yerel kaynakların bilgilerine göre bugün, Suriye rejim güçlerinin Marat al Numan ve Han Şeyhun’a yaptığı roket ve top saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 sivilin de yaralandığını belirtti.

Suriye yerel kaynakların bilgilerine göre bugün, Suriye rejim güçlerinin Marat al Numan ve Han Şeyhun’a yaptığı roket ve top saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 sivilin de yaralandığını belirtti. Ölenlerden 2 kişiden 1’inin kadın diğerinin çocuk olduğu ve diğer 3 çocuğun da yaralandığı kaydedildi.
Sivil savunma görevlileri yaralıları sağlık merkezlerine götürdü. Suriye rejim güçlerinin halen kuzeydeki Hama köylerini bombalamaya devam ettiği belirtildi. Suriye rejim güçlerinin dün Han Şehyun’da yaptığı saldırılarda 5 çocuk, 3 kadın ve bir erkeğin öldüğü bildirildi.

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