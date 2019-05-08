Suriye rejim güçleri Kefr Nebude kasabasını ele geçirdi

Suriye rejim güçleri, El Nusra cephesinin elinde bulunan Hama’nın batı yakınlarında stratejik bir noktada bulunan Kefr Nebude kasabasının kontrolünü ele geçirdi. Kerf Nebude kasabası Hama’nın kuzey ve batı kesimini bağlayan bir yol üstünde yer alıyor.

Aktivistler, Suriye rejim güçlerinin iki gün önce ele geçirdikleri Al Bane köyü yakınındaki batı ekseninden şehre doğru ilerlediğini söyledi. Suriye rejim güçlerinin, Kefr Nebude kasabasının ele geçirmesiyle muhalif güçlerin elinde bulunan bölgeleri kontrol edecek gözlem noktaları kurabileceği kaydedildi.

