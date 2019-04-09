Suriye rejimi 8 Ürdünlüyü serbest bıraktı

Açıklamada, Suriye rejiminin serbest bıraktığı Ürdünlülerin Ziyaz el-Adra, Yezid el-Masaid, Eşref eş-Şer', Hazım el-Mesaid, Bilal Davud, Rami Ebu Yunus, İsa el-Akili ve Beşar er- Rebi' olduğu aktarıldı.

Kudat, Suriyeli yetkililerle gözaltında bulunan diğer Ürdünlülerin de serbest bırakılması, tutuldukları yerlerin belirlenmesi ve Ürdün'ün Şam Büyükelçiliği yetkililerin ziyaretlerine gitmesinin sağlanması konularında temasları sürdüreceklerini kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü Sufyan el-Kudat, Suriye'nin Amman Maslahatgüzarı ile Suriye'de gözaltında bulunan Ürdünlüler konusunda yaptıkları görüşmeden birkaç gün sonra bu adımın atıldığına dikkati çekti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejiminin iki ülke arasındaki sınırın açıldığı Ekim 2018'den bu yana gözaltına aldığı 30 Ürdün vatandaşından 8'ini serbest bıraktığı belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa çağrılan Suriye'nin Amman Maslahatgüzarı Alluş'a "Ürdün hükümetinin, vatandaşlarının sebep belirtilmeden gözaltına alınmasından duyduğu rahatsızlık ve endişenin iletildiğini" ifade etmişti.

Suriye'ye turistik ziyaret için giden ve sebep belirtilmeksizin gözaltına alınan Ürdün vatandaşlarının serbest bırakılması talebini kendisine iletmek için Maslahatgüzar'ın üst üste dördüncü kez bakanlığa çağrıldığını aktaran Kudat, Suriye rejiminin herhangi bir Ürdün vatandaşıyla ilgili şüpheli bir durum görmesi halinde sınırdan girişine izin vermeden ülkesine geri göndermesi gerektiğini vurgulamıştı.

İki ülke arasındaki sınırın açıldığı Ekim 2018'den bu yana Suriye rejiminin 30'dan fazla Ürdün vatandaşını gözaltına aldığını kaydeden Kudat, Suriye rejimini gözaltına alınan kişilerle ilgili yazışmalara açık bir cevap vermemek ve iş birliği yapmamakla suçlamıştı.

