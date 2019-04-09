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Suriye rejimi 8 Ürdünlüyü serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Suriye rejimi 8 Ürdünlüyü serbest bıraktı

AMMAN (AA) - Ürdün, Suriye rejimi tarafından gözaltına alınan 30 vatandaşından 8'inin serbest bırakıldığını açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejiminin iki ülke arasındaki sınırın açıldığı Ekim 2018'den bu yana gözaltına aldığı 30 Ürdün vatandaşından 8'ini serbest bıraktığı belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Sufyan el-Kudat, Suriye'nin Amman Maslahatgüzarı ile Suriye'de gözaltında bulunan Ürdünlüler konusunda yaptıkları görüşmeden birkaç gün sonra bu adımın atıldığına dikkati çekti.

Kudat, Suriyeli yetkililerle gözaltında bulunan diğer Ürdünlülerin de serbest bırakılması, tutuldukları yerlerin belirlenmesi ve Ürdün'ün Şam Büyükelçiliği yetkililerin ziyaretlerine gitmesinin sağlanması konularında temasları sürdüreceklerini kaydetti.

Açıklamada, Suriye rejiminin serbest bıraktığı Ürdünlülerin Ziyaz el-Adra, Yezid el-Masaid, Eşref eş-Şer', Hazım el-Mesaid, Bilal Davud, Rami Ebu Yunus, İsa el-Akili ve Beşar er- Rebi' olduğu aktarıldı.

Ürdün, 4 Nisan'da "Suriye'deki bazı vatandaşlarının sebepsiz yere gözaltına alındığı" gerekçesiyle Suriye'nin Amman Maslahatgüzarı Eymen Alluş'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa çağrılan Suriye'nin Amman Maslahatgüzarı Alluş'a "Ürdün hükümetinin, vatandaşlarının sebep belirtilmeden gözaltına alınmasından duyduğu rahatsızlık ve endişenin iletildiğini" ifade etmişti.

Suriye'ye turistik ziyaret için giden ve sebep belirtilmeksizin gözaltına alınan Ürdün vatandaşlarının serbest bırakılması talebini kendisine iletmek için Maslahatgüzar'ın üst üste dördüncü kez bakanlığa çağrıldığını aktaran Kudat, Suriye rejiminin herhangi bir Ürdün vatandaşıyla ilgili şüpheli bir durum görmesi halinde sınırdan girişine izin vermeden ülkesine geri göndermesi gerektiğini vurgulamıştı.

İki ülke arasındaki sınırın açıldığı Ekim 2018'den bu yana Suriye rejiminin 30'dan fazla Ürdün vatandaşını gözaltına aldığını kaydeden Kudat, Suriye rejimini gözaltına alınan kişilerle ilgili yazışmalara açık bir cevap vermemek ve iş birliği yapmamakla suçlamıştı.

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Suriye Ürdün

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