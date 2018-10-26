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Suriye rejimi, anayasa komitesi listesinin geri çekilmesini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:31 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye rejiminin, anayasa komitesinin oluşturulması için teklif edilen üçüncü listenin geri çekilmesini talep ettiğini açıkladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye rejiminin, anayasa komitesinin oluşturulması için teklif edilen üçüncü listenin geri çekilmesini istediğini bildirdi.

Anayasa komitesinin görüşülmesi için rejimin daveti üzerine Şam'ı ziyaret eden de Mistura, ziyaretinin ardından BM Güvenlik Konseyini video konferans yoluyla bilgilendirdi.

Rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in, kendisinden anayasa komitesinin oluşturulması için teklif edilen sivil toplumun oluşturacağı üçüncü listeyi geri çekmesini istediğini aktaran de Mistura, bu listeyi ancak BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı ve Soçi'de alınan kararla uyumlu güvenilir, dengeli ve kapsamlı yeni bir anlaşmayla geri çekebileceğini ilettiğini ifade etti.

-De Mistura, Suriye konulu dörtlü zirveye katılacak

De Mistura, ayrıca yarın İstanbul'da düzenlecek Suriye konulu dörtlü zirveye katılacağını ve Fransız, Alman, Rus ve Türk liderleri bilgilendireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in katılımıyla yarın İstanbul'da, Suriye konulu dörtlü zirve düzenlenecek.

ABD, Fransa ve İngiltere'nin temsilcileri, anayasa komitesinin oluşturulmasının daha fazla geciktirilmesinin ''kabul edilemez'' olduğunu ve bir an önce oluşturulması gerektiğini dile getirirken, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise komitenin oluşturulması için ''yapay tarihlerin'' dayatılmaması gerektiğini söyledi.

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anayasa komitesi Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistu BMGK Suriye

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