Suriye Rejimi Duma'da Kimyasal Silah Kullanıldı Raporunu Reddediyor

Suriye rejimi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü OPCW’nun yayınladığı raporda yer alan ve geçen yıl muhaliflerin elindeki Duma şehrine düzenlenen saldırıda, klorin kullanıldığı tespitine karşı çıktı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, raporda gerçeklerin çarpıtıldığı ve güvenilirlikten yoksun olduğu ifade edildi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, geçen hafta yayınladığı raporda Nisan 2018’de düzenlenen saldırıda aralarında klorinin de bulunduğu zehirli kimyasalların kullanıldığına inanılması için yeterli veri olduğuna dikkat çekti. Görgü tanıkları ve bölgedeki sağlık çalışanları da saldırıda 40’tan fazla insanın hayatını kaybettiğini açıklamışlardı.

OPCW uzmanları gerekli incelemeleri yapmak için Duma’ya gitmişlerdi.

Suriye tarafından yapılan açıklamada ayrıca saldırı esnasında bölgede bulunan görgü tanıklarının ifadelerinin söz konusu araştırmada gözardı edildiği belirtildi. Duma kimyasal silah kullanıldığı iddiasının bölgedeki silahlı muhalif grupların oyunlardından biri olduğu iddia edildi.

