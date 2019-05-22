Suriye rejimi İdlib’i bombaladı: 11 ölü

Suriye’de rejime ait savaş uçaklarının İdlib’deki bir alışveriş merkezini bombalaması sonucu 11 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazla sivil de yaralandı.

İdlib’in sivil savunma yetkilisi, Suriye rejimine ait savaş uçaklarının İdlib’in güneyindeki Ma’arat El Numan’da bir alışveriş merkezini bombalamasıyla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişinin öldüğünü, 20’den fazla sivilin de yaralandığını söyledi. Görgü tanıkları, Suriye rejimine ait savaş uçaklarının alışveriş merkezine iki roket attığını, sivil savunma görevlilerinin enkaz altından çıkardıkları ölü ve yaralıları hastanelere götürdüğünü söyledi.

Diğer taraftan aktivistler, yine Suriye rejim güçlerinin Eriha yakınlarındaki yerleşim bölgesine yaptığı saldırılarda 6 sivilin yaralandığını kaydetti.

Suriye rejim güçleri son iki haftadır devam ettiği hava saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce sivil de yaralandı, okullar ve hastaneler yıkıldı, alt yapı büyük zarar gördü.

Bölgede rejim güçleri ile muhalifler arasında özellikle Kefr El Bouda önlerinde yoğun çatışmaların sürdüğü, muhaliflerin rejim güçlerine çok sayıda zayiat verdirdiği ve bir albayı da esir aldığı belirtildi.

