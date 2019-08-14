Suriye Rejimi Kimyasal Saldırı Yapılan Kasabaya Yaklaştı

ABD, İngiltere ve Fransa’nın, saldırı sonrası bölgeyi inceleyen uzmanları saldırıda sarin gazı da kullanıldığı kanıtını da bulduklarını belirterek Beşar Esat rejimini sorumlu tutmuş, Birleşmiş Milletler’in atadığı komisyon da yaptığı incelemeler sonrası aynı sonuca ulaşmıştı.

4 Nisan 2017’de Han Şeyhun’a yapılan kimsayal silah saldırısında 89 kişi yaşamını yitirmiş, saldırı uluslararası kamuoyu tarafından sert bir şekilde kınanmıştı.

Han Şeyhun, İdlib bölgesinde bulunan ve muhaliflerin elindeki en büyük ve en kalabalık kasaba.

Tel Aas ve Kfar Eyn köylerinin kontrolunu alan rejim güçleri böylece, Han Şeyhun’un 5 km batısına kadar gelmiş durumda.

Devlet televizyonu ve Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, bu iki köyün 2017 yılında kimyasal silahla saldırı yapılan Han Şeyhun’a yakın olduğunu belirtiyor.

Rejim güçleri, Suriye’nin kuzeybatısında iki köyün kontrolunu daha ele geçirdi.

Suriye rejim güçleri, muhalif ve isyancı grupların kontrolundeki Hama’nın kuzeyi ve İdlib’in güneyindeki bölgelere saldırılarını 30 Nisan’dan bu yana yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Hava saldırıları ve bombalamalarla süren çatışmalarda her iki taraftan toplam 2 bine yakın kişinin öldüğü, 400 bine yakın kişinin de bölgeden ayrıldığı belirtiliyor.

Rejim güçkeri son günlerde saldırılarını daha da yoğunlaştırmış durumda. Pazar günü de Habeet kasabası ele geçirildi.

Rejim güçlerinin hedefi, Hama bölgesinde muhaliflerin güçlü olduğu Kfar Zeita ve Latamneh gibi köyleri çevremelek, İdlib’de de Han Şeyhun’a ulaşmak.

Associated Press’e konuşan ve İdlib’de bulunduğu belirtilen aktivist Yazan Muhammed, operasyonların amacının Hama’nın kuzeyindeki rejim kontrolundeki bölgeyi genişletmek ve muahliflere tedarik kanallarını kapatmak olduğunu söyledi.

Hayat Tahrir El Şam örgütünün komutanlarından Şeyh Sami Rahmoun da, bir ses kaydı yayınlayarak, militanlarının belirtilen bölgelerde kontrolu kaybettiklerini doğruladı, “Bir iki bölge kaybetmiş olabiliriz ama merak etmeyin sonunda zafer bizim olacak” açıklamasında bulundu.

