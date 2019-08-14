HABER

Suriye Rejimi Kimyasal Saldırı Yapılan Kasabaya Yaklaştı

14.08.2019 18:09 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeybatısında hamlelerini sıklaştıran Beşar Esat yönetimindeki rejim güçleri, bölgede iki köyün kontrolunu daha ele geçirerek, muhaliflerin elindeki Han Şeyhun'a daha da yaklaştı

Suriye Rejimi Kimyasal Saldırı Yapılan Kasabaya Yaklaştı

Rejim güçleri, Suriye’nin kuzeybatısında iki köyün kontrolunu daha ele geçirdi.

Devlet televizyonu ve Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, bu iki köyün 2017 yılında kimyasal silahla saldırı yapılan Han Şeyhun’a yakın olduğunu belirtiyor.

Tel Aas ve Kfar Eyn köylerinin kontrolunu alan rejim güçleri böylece, Han Şeyhun’un 5 km batısına kadar gelmiş durumda.

Han Şeyhun, İdlib bölgesinde bulunan ve muhaliflerin elindeki en büyük ve en kalabalık kasaba.

Han Şeyhun’u kontrol eden örgüt, El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir El Şam.

4 Nisan 2017’de Han Şeyhun’a yapılan kimsayal silah saldırısında 89 kişi yaşamını yitirmiş, saldırı uluslararası kamuoyu tarafından sert bir şekilde kınanmıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın, saldırı sonrası bölgeyi inceleyen uzmanları saldırıda sarin gazı da kullanıldığı kanıtını da bulduklarını belirterek Beşar Esat rejimini sorumlu tutmuş, Birleşmiş Milletler’in atadığı komisyon da yaptığı incelemeler sonrası aynı sonuca ulaşmıştı.

Başkan Donald Trump, saldırıdan günler sonra, kimyasal saldırıyı yapan uçakların havalandığı düşünülen hava üssüne Tomahawk füzeleriyle saldırı emrini vermişti.

Suriye rejim güçleri, muhalif ve isyancı grupların kontrolundeki Hama’nın kuzeyi ve İdlib’in güneyindeki bölgelere saldırılarını 30 Nisan’dan bu yana yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Hava saldırıları ve bombalamalarla süren çatışmalarda her iki taraftan toplam 2 bine yakın kişinin öldüğü, 400 bine yakın kişinin de bölgeden ayrıldığı belirtiliyor.

Rejim güçkeri son günlerde saldırılarını daha da yoğunlaştırmış durumda. Pazar günü de Habeet kasabası ele geçirildi.

Rejim güçlerinin hedefi, Hama bölgesinde muhaliflerin güçlü olduğu Kfar Zeita ve Latamneh gibi köyleri çevremelek, İdlib’de de Han Şeyhun’a ulaşmak.

Associated Press’e konuşan ve İdlib’de bulunduğu belirtilen aktivist Yazan Muhammed, operasyonların amacının Hama’nın kuzeyindeki rejim kontrolundeki bölgeyi genişletmek ve muahliflere tedarik kanallarını kapatmak olduğunu söyledi.

Hayat Tahrir El Şam örgütünün komutanlarından Şeyh Sami Rahmoun da, bir ses kaydı yayınlayarak, militanlarının belirtilen bölgelerde kontrolu kaybettiklerini doğruladı, “Bir iki bölge kaybetmiş olabiliriz ama merak etmeyin sonunda zafer bizim olacak” açıklamasında bulundu.

PARTNERÜnlü çiftin çocukları ilk kez görüntülendiÜnlü çiftin çocukları ilk kez görüntülendi
Güvenli bölgede "derinlik" pazarlığı sürüyorGüvenli bölgede "derinlik" pazarlığı sürüyor
Almanya'da Müslümanlar'a Saldırılar ArtıyorAlmanya'da Müslümanlar'a Saldırılar Artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya medyası: Sydney'deki saldırgan bir Türk

Avustralya medyası: Sydney'deki saldırgan bir Türk

Ruhani son noktayı koydu: Gerek yok!

Ruhani son noktayı koydu: Gerek yok!

Rusya: Nükleer yakıtla çalışan roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Ülke şokta! Eski Cumhurbaşkanı'na darbe girişimi suçlaması

Ülke şokta! Eski Cumhurbaşkanı'na darbe girişimi suçlaması

Rusya ve Ukrayna arasında ipler geriliyor! Karşı hamle geldi!

İki ülke arasında ipler geriliyor! Karşı hamle geldi!

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.