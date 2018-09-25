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Suriye rejiminden Halep ve Hama kırsalına topçu ateşi: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

SURİYE rejim birliklerinin Halep ve Hama kırsalına yönelik düzenlediği top atışı ve havan saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Suriye rejiminden Halep ve Hama kırsalına topçu ateşi: 1 ölü, 7 yaralı

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE rejim birliklerinin Halep ve Hama kırsalına yönelik düzenlediği top atışı ve havan saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İdlib’e yönelik hava saldırılarının durmasının ardından Halep’in Cemiyet'ul Zahra bölgesinde konuşlu rejim birlikleri kentin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Kefer Hamra kasabasına yönelik top atışları düzenledi. Saldırılarda bir kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Hama kırsalındaki Masasine bölgesinde bulunan rejim güçlerinin ise Latamine kasabasına yönelik havan saldırısında iki kişi yaralandı.
Yaşananların ardından muhalifler ise rejim birliklerinin bulunduğu alanlara havan ve roketatarlarla karşılık verdi.

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Suriye rejiminden Halep ve Hama kırsalına topçu ateşi: 1 ölü, 7 yaralı

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