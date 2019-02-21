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Suriye rejiminden Lübnan'a "siyasi şantaj"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 19:50 | Son Güncelleme

Suriye rejiminden Lübnan'a "siyasi şantaj"

Lübnan Sanayi Bakanı Vail Ebu Faur, Suriye rejiminin Lübnan ürünlerinin ihracatı için "siyasi şantaj" yaptığını belirtti.

Lübnan Sanayi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ebu Faur, Lübnan'da Yatırıma Teşvik Kuruluşu Başkanı Nebil İtani ile sanayicilerin şikayet ve taleplerini görüştü.

Ürdün-Suriye arasındaki Nasib Sınır Kapısı'nda uygulanan gümrük vergilerinin hayali olduğuna dair Lübnanlı ihracatçılardan gelen şikayetlerin arttığını kaydeden Ebu Faur, Beşşar Esed rejiminin, Suriye üzerinden ihraç edilen Lübnan ürünlerinin geçişi için siyasi şantaj yaptığını ifade etti.

Sigorta şirketlerinin artık Suriye üzerinden yapılan sevkiyatlardan uzak durduğuna işaret eden Ebu Faur, bu sebeple ülkesindeki ihracatçıları deniz yolunu kullanmaya davet etti.

Lübnan, Körfez ve diğer Arap ülkelerine ihraç ettiği tarım ve sanayi ürünleri için Suriye topraklarını kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan sanayi bakanı Vail Ebu Faur

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