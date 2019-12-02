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Suriye rejiminin İdlib'e hava saldırısı: 14 sivil öldü, 27 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:14 | Son Güncelleme

Suriye rejiminin İdlib'e hava saldırısı: 14 sivil öldü, 27 kişi yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlib'deki hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye rejiminin İdlib'de masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırılarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bugün iki pazar yeri ve sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yapılan saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

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