Suriye savaşı bugün dokuzuncu yılına giriyor.

Rusya’nın desteklediği Devlet Başkanı Esad ise tekrar güç kazanıyor. Ancak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin müdahil olduğu savaşın sonu henüz görünmüyor.Suriye savaşı sekizinci yılını doldururken, sekiz yıl içinde 360 binden fazla kişi yaşamını yitirdi ve milyonlarca kişi evinden oldu. Savaşın yarattığı yıkımın maliyeti ise 400 milyar dolar.

Suriye rejiminin elindeki bölgelerde artık belki bombardıman endişesi yaşanmasa da akaryakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri, işsizlik ve yoksullukla mücadele ediliyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da barışçıl bir eylem olarak başlayıp kısa sürede ülke geneline yayılan ve silahlı çatışmalara dönüşen Suriye savaşının başlangıcından bu yana, yüz binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarcası yerinden edilmiş, çok sayıda yapıysa onarılamayacak biçimde yok edilmiş durumda.

15 Mart 2011'de başlayan savaşın beraberinde getirdiği etkiler bugün, yerel ve bölgesel düzlemi aşarak küresel boyutlara ulaştı. Ancak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin müdahil olduğu savaşın sonu henüz görünmüyor.