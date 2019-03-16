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Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:22 | Son Güncelleme

Suriye’nin Azez Şehrinde mevzide çıkan patlamada şehit düşen Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal, memleketi Malatya’da ebediyete uğurlandı.Dün Kilis’ten karayolu ile Malatya’ya getirilen Şehit Önal için bugün öğle namazı sonrası Battalgazi İlçesindeki Ulu Cami’de askeri tören düzenlendi.

Suriye’nin Azez Şehrinde mevzide çıkan patlamada şehit düşen Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal, memleketi Malatya’da ebediyete uğurlandı.
Dün Kilis’ten karayolu ile Malatya’ya getirilen Şehit Önal için bugün öğle namazı sonrası Battalgazi İlçesindeki Ulu Cami’de askeri tören düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı törene Malatya Valisi Aydın Baruş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, belediye başkanları, askeri erkan ile kurum müdürleri, şehit yakınları katıldı.
İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazında baba Recep Önal ile anne Ümmihan Önal güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu asker manga omuzlarında araca alındı. Bu sırada anne Ümmihan Önal, oğlunu asker selamı ile uğurladı.
Şehidin cenazesi daha sonra gözyaşları arasında ilçede bulunan Sıptırız Mezarlığında defnedildi.
15 Mart günü sabah erken saatlerinde Suriye’nin Azez şehrinde bulunan Talmalid bölgesinde bulunan mevzide çıkan yangında yaralanan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal, yaralı olarak kaldırıldığı Mare Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Şehit Önal’ın İzmir’de görevli olduğu ve geçici görevle Suriye’ye gittiği belirtildi.

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı

Suriye şehidi memleketinde gözyaşları ile uğurlandı
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