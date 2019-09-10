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Suriye semalarında askeri kargo uçağı görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:44 | Son Güncelleme

ABD ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ederken, PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Telabyad semalarında askeri bir kargo uçağı görüntülendi.Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor.

ABD ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ederken, PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Telabyad semalarında askeri bir kargo uçağı görüntülendi.
Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilk müşterek kara devriyesi Pazar günü gerçekleştirildi. Bugün ise ABD’li askeri heyet ile Türk yetkililer sınır hattında incelemelerde bulundu. Suriye’nin Telabyad kenti üzerinde uçan bir askeri kargo uçağı ise dikkat çekti. Suriye’nin iç kesimlerinden gelen kargo uçağı, PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Resulayn kentine doğru gitti.
Öte yandan, Telabyad’ta teröristler yeniden kameralara yakalandı. Sözde karargah bahçesinde ve evlerin çatısında görüntülenen teröristlerin etrafı gözetledikleri görüldü.

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