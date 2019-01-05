Sınır güvenliğinin artırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan aydınlatma çalışmaları da 2017 ve 2018 yıllarında ivme kazandı. Bu çerçevede sınırın büyük bölümünde yeni aydınlatma tesisi oluşturuldu.

Bu önlemlerin yanı sıra sınır hattının Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 40 kilometrelik bölümüne 7 gözetleme kulesi, 16 termal kamera, 19 solar sistem ve 15 noktasal ledli aydınlatma armatürü kuruldu. Bu sayede sınır hattını güneş enerjisiyle aydınlatmayı başaran yetkililer, sistemi daha da geliştirmeyi planlıyor.

Ayrıca sınır hattı için her biri 3 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde üretilen 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, hudut güvenliğinin artırılmasına olanak sağladı.

Kendilerinin de ülke güvenliğine katkı sunmak amacıyla ilk etapta 8 kişilik uzman ekiple yola çıkıp, "Akıllı Sınır Güvenlik Sistemi"ni geliştirdiklerini ifade eden Ak, "Yaklaşık bir yıldır bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yazılımımız ve ürettiğimiz kartlar tamamen yerli. Türk mühendisleri yapıyor bunları, hiçbir şekilde dışarıya bağımlılığımız yok. Bütün kontrolü elimizin altında. Bununla gurur duyuyoruz. Çok çalıştık, adım adım ilerleyerek bunu başardık. İlk olarak Akçakale sınırında uyguladık. Bununla birlikte İran, Gürcistan, Ermenistan sınırında çalışmamız devam ediyor. Nasip olursa, devlet büyüklerimiz uygun görürlerse ve sistemin gerçekten faydası görülürse bu devam eder." diye konuştu.

- "Sınır ihlali anında algılanıyor"

Sistemin çalışma prensibiyle ilgili de bilgi veren Ak, şöyle devam etti:

"Bu projede aydınlatmanın yanı sıra güneş enerjili bir sistem kurduk. Aydınlatma, kamera ve sensör sistemini geliştirdik. Sensörler sayesinde bir sınır ihlali algılandığı anda kameralar o bölgeye dönüş yapıyor ve görüntüyü harekat merkezi ve ilgili karakola aktarıyor. Bununla birlikte anlık olarak koordinatlar da belirtiliyor ve bu şekilde söz konusu unsur hızlı bir şekilde yakalanıyor. 40 kilometrelik sınırın güvenliği 90 kamerayla sağlanıyor. Sınırı tamamen görüntüleyebiliyor ve orada neler olup bittiğinden haberdar olabiliyoruz. Bu da askerimizin harekat kabiliyetine katkı sağlıyor. İnşallah bu sistemlerle sınırlarımız ve ülkemiz daha güvenli hale gelecek."