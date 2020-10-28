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“Suriye Sınırı Militanlardan Temizlenmezse Harekete Geçeriz”

28.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında, “Buralardaki tüm teröristler hattın dışına çıkarılmazsa, harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum” dedi

“Suriye Sınırı Militanlardan Temizlenmezse Harekete Geçeriz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında, “Buralardaki tüm teröristler hattın dışına çıkarılmazsa, harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada, militanların Suriye sınırından temizlenmemesi durumunda Türkiye'nin harekete geçmek için meşru gerekçesi olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buralardaki tüm teröristler hattın dışına çıkarılmazsa, harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum” dedi.

Türkiye, geçen yıl desteğindeki bazı Suriyeli savaşçılarla, Suriye'nin kuzeydoğusunda sınır bölgesinin 120 kilometrelik kısmını YPG’nin kontrolundan almıştı.

Bu operasyon, YPG'nin, Amerika'nın IŞİD'i mağlup etmesinde büyük rol oynayan Suriye Demokratik Güçleri'nin ana unsuru olması nedeniyle Ankara'nın Batılı müttefikleri tarafından kınanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü AKP meclis grup toplantısında Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'deki duruma ilişkin kaygılarını da dile getirdi. İdlib, Mart ayında Ankara ve Moskova anlaşmaya varana kadar Suriye hükümet güçleri ve Türkiye destekli gruplar arasında yoğun çatışmalara sahne oluyordu.

Pazartesi günü Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye destekli grupların kontrolundaki bir kampa düzenlenen hava saldırılarında en az 35 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya'nın İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerine saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğine işarettir” dedi.

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