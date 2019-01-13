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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 17:57 | Son Güncelleme

 TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay'a gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, İskenderun Garı'ndan TIR'lara yüklenerek konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan’dan geçerek Reyhanlı sınır hattına gönderildi.

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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatıSuriye sınırına askeri araç sevkiyatıSuriye sınırına askeri araç sevkiyatı

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