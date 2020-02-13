Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

T\u00fcrkiye\u2019nin \u00e7e\u015fitli birliklerinden Suriye s\u0131n\u0131r\u0131na g\u00f6nderilen ZPT\u2019lerden olu\u015fan askeri konvoy, Hatay\u2019\u0131n Reyhanl\u0131 il\u00e7esine geldi. \n\u00c7ok say\u0131da ara\u00e7tan olu\u015fan konvoy, daha sonra birliklerine hareket etti.\n\n\nKaynak: DHA G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bu faydas\u0131n\u0131 \u00e7ok az ki\u015fi biliyor! G\u00fcnde 1 avu\u00e7 yerseniz...PARTNERYok b\u00f6yle de\u011fi\u015fim! G\u00f6ren hayran kal\u0131yorKorkun\u00e7 anlar! Ya\u015fl\u0131 adam\u0131 b\u00f6yle ezdi
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