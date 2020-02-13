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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 12:28 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesine zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT) sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen ZPT’lerden oluşan askeri konvoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Çok sayıda araçtan oluşan konvoy, daha sonra birliklerine hareket etti.

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Kaynak: DHA

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askeri sevkiyat Suriye

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