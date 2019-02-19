Suriye sınırına askeri araç ve mühimmat desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı devam ediyor.

Hatay’a gönderilen zırhlı araçlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye’ye sınırına gönderilmeye devam ediyor. Mühimmat ve askeri araçların Suriye’ye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

