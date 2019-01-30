Suriye sınırına askeri araç ve personel sevkiyatı sürüyor

Hatay’da Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere askeri araç ve personel sevkiyatı sürüyor.
Hatay’ın Hassa ilçesinde zaman zaman ikmal faaliyetlerinde bulunan zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), tank ve mühimmat sevkiyatı sürüyor. Gün boyu devam eden sevkiyatta askeri araç ve personeller, Hassa’da bir süre bekledikten sonra Gaziantep istikametine doğru hareket etti. Askeri araç ve personellerin, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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