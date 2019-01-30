Suriye sınırına askeri iş makineleri sevk edildi

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine askeri iş makineleri sevkıyatı yapıldı.
Sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan askeri iş makineleri, Akçakale istikametine doğru ilerledi. Askeri iş makinelerinin, Akçakale sınırındaki birliklerin çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.
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