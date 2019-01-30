Şanlıurfa’dan Suriye sınırına askeri iş makineleri sevk edildi.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan askeri iş makineleri, Mardin istikametine doğru ilerledi. Askeri iş makinelerinin, Suruç ve Nusaybin sınırındaki birliklerin çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.
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