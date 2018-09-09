Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'ten Suriye’nin İdlib kenti sınırına midibüslerle askeri personel sevk edildi. Doğu illerindeki birliklerden yol çıkan askeri personeli taşıyan midibüsler, bugün öğleden sonra Kilis'e ulaştı. Subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan askeri personelin bulunduğu midibüsler, Hatay'ın İdlis sınırına ilerledi.
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