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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

Sınırda konuşlandırılmak üzere Hatay'a gönderilen, ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tanklarının yüklü olduğu çok sayıda tır kente ulaştı

ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tanklarının yüklü olduğu çok sayıda tır Hatay'a ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen tank yüklü çok sayıda tır, merkez Antakya ilçesine ulaştıktan sonra sınır hattındaki Yayladağı'na hareket etti.

Tanklar Yayladağı’na ulaştıktan sonra Suriye sınırındaki karakollarda konuşlandırılmak üzere hudut hattına sevk edilecek.

Tırlarda yüklü tankların, ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tankları olduğu öğrenildi.

Askeri araçların geçişi sırasında çevredeki vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

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hatay

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