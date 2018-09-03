HABER

Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:12 | Son Güncelleme

Takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı

KİLİS (AA) - Suriye'deki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı.

Çeşitli kentlerden gelen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 15 araçlık konvoy Kilis'e geldi.

Kent merkezinden geçen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine doğru hareket etti.

Araçların sınırın Suriye tarafındaki bölgelerindeki üslerde görevlendirileceği öğrenildi.

PARTNEROrganize geceOrganize gece
Online check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde kararOnline check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde karar
Zekai Kafaoğlu: Türk dünyasının sımsıkı birbirine sarılması lazımZekai Kafaoğlu: Türk dünyasının sımsıkı birbirine sarılması lazım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri konvoy Kilis Suriye'deki birlikler

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

İstanbul, Kağıthane'de özel harekat polisi destekli operasyon!

İstanbul, Kağıthane'de özel harekat polisi destekli operasyon!

Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

MEBBİS girişi ile e-müfredat sistemi: Zümre oluşturma, yıllık plan nasıl yapılır?

MEBBİS girişi ile e-müfredat sistemi: Zümre oluşturma, yıllık plan nasıl yapılır?

Online check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde karar

Online check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.