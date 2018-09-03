Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye'deki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı.
Çeşitli kentlerden gelen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 15 araçlık konvoy Kilis'e geldi.
Kent merkezinden geçen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine doğru hareket etti.
Araçların sınırın Suriye tarafındaki bölgelerindeki üslerde görevlendirileceği öğrenildi.
İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı
Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı
Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu
Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Huawei para cezasına çarptırıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum