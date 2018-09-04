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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 02:08 | Son Güncelleme

Bazı birliklerden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar Kilis'e ulaştı

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar Kilis'e ulaştı.

Bazı birliklerden gönderilen tank ve obüs yüklü tırlardan oluşan 8 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis obüs ve tank Suriye sınırı takviye amaçlı

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