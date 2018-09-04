Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen mühimmat yüklü tırlar ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kilis'e ulaştı.
Bazı birliklerden yola çıkarılan mühimmat yüklü tırlar ile zırhlı araçlardan oluşan 25 araçlık askeri konvoy, Kilis'ten geçerek Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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