Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar ile personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.
Bazı birliklerden gönderilen 6'sı tank ve obüs yüklü tırlar ile zıhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 15 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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