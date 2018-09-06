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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri araçlar, Kilis'e geldi.

Batı illerindeki bazı birliklerden gönderilen ve aralarında tank yüklü tırların da bulunduğu askeri konvoy, Kilis'ten geçerek Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis sevkiyat tank

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