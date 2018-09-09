Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların yüklü olduğu tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.
Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve gün içinde sevkiyatların süreceği öğrenildi.
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