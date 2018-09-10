Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar, Kilis kent merkezine ulaştı.
Batı illerindeki çeşitli birliklerden gönderilen ve aralarında obüs, tank ve zırhlı araçların yüklü olduğu tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezine ulaştı.
Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, Kilis'e bağlı ilçelerdeki Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sevkiyatların gün içinde süreceği öğrenildi.
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