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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:13 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Hatay'a ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, Reyhanlı ilçesine geldikten sonra sınır birliklerine sevk edildi.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, Reyhanlı ilçesinde sınırda bulunan mahalle de Türk bayraklarıyla donatıldı.

Vatandaşlar evlerine Türk bayrakları asarken çocuklar da bölgeden geçen askeri araçlardaki personele sevgi gösterisine bulunup, ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı.

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Kaynak: AA

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Suriye sınırı hatay reyhanlı askeri sevkiyat

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