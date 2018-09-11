Suriye sınırına askeri sevkiyat

Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, Reyhanlı ilçesine geldikten sonra sınır birliklerine sevk edildi.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan, Reyhanlı ilçesinde sınırda bulunan mahalle de Türk bayraklarıyla donatıldı.
Vatandaşlar evlerine Türk bayrakları asarken çocuklar da bölgeden geçen askeri araçlardaki personele sevgi gösterisine bulunup, ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı.
Kaynak: AA
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