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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:37 | Son Güncelleme

Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar, Kilis kent merkezine ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen aralarında obüs, tank ve mühimmat yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kent merkezinden geçen askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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Kilis askeri araçlardan oluşan konvoy Suriye sınırı takviye amacı

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